Москва, , 16:39 — REGNUM В ситуации, когда в России могут закрыть сотни тысяч компаний малого и среднего бизнеса, возникает все больше вопросов о том, в чем смысл существования Фонда национального благосостояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Минфин РФ пересмотрел валютную структуру ФНБ, включив в нее юань и иену.

«Инвестиции в иену и юань способны диверсифицировать резервы Фонда национального благосостояния. Это хорошо, но де-факто эти средства остаются выведенными из российской экономики, — сказал Ордов. — Если у нас готовы закрыться сотни тысяч компаний малого и среднего бизнеса, то в чем смысл существования фонда? Выбрав разумную стратегию финансирования дефицита бюджета в 2020 году за счет роста внутреннего долга, а не путем расходования госрезервов, министерство финансов «запылесосило» рублевую ликвидность, обеспечив работу российского денежного печатного станка».

Если эти средства не найдут эффективного инвестиционного применения, то, как полагает Ордов, вырастет девальвационное давление на рубль.

«Доходность по финансовым инструментам в юанях и иене весьма скромная. А вот доходность рублевая в случае девальвации будет впечатляющая. Боюсь, что если Минфин проводит операции по валютной ребалансировке средств фонда в целях повышения эффективности, то он незаметно для себя снова встает на сторону спекулянтов, не верящих в перспективу рубля и российской экономики», — сказал экономист.

Но эти вопросы, по мнению Ордова, касаются не только Минфина, а всего экономического блока правительства РФ, которое должно отказаться от политики демонстративного недоверия к российской национальной валюте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее по вопросу о валютной структуре ФНБ высказался завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

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