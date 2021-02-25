Москва, , 16:38 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Киргизии Таалайбек Омуралиев подписали протокол о применении беспилотных летательных аппаратов на территории Киргизии, сообщает 25 февраля Минобороны России.

Документ был подписан в ходе встречи министров обороны в Москве.

«В ходе переговоров состоялось подписание Протокола по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории Киргизии, и была утверждена Программа развития стратегического партнёрства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год», — указано в сообщении.

Омуралиев отметил, что «утверждённая программа развития стратегического партнёрства положительно повлияет на обороноспособность вооруженных сил Киргизии, а также на систему безопасности в Центральноазиатском регионе (ЦАР) в целом».

Сергей Шойгу поздравил своего киргизского коллегу с назначением на должность главы военного ведомства.

«Уверены в том, что ваш опыт позволит реализовать все планы, а изменения будут способствовать укреплению обороноспособности республики. Готовы содействовать совершенствованию её оборонного потенциала», — подчеркнул глава Минобороны России.

«Хотел вас поздравить с прошедшим праздником — 23 февраля. Для нас это великий праздник. В Киргизстане он также является государственным праздником и широко отмечается в стране», — отметил Омуралиев.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин предлагает властям США «учиться у киргизов»