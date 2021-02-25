Салехард, , 16:37 — REGNUM На Ямале спасают оленей от голодной смерти. В Тамбейской и Сеяхинской тундрах Ямальского района ягель стал недоступен — покрыт ледяной коркой в три сантиметра, сообщает «Север-Пресс».

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский отметил, что для спасения оленьих стад тундровикам доставлено 80 тонн комбикорма и минеральной подкормки. Главная задача сейчас — обеспечить оленеводов топливом. Каждый получил по 400 литров.

Если ледяная корка подтает в марте-апреле, это будет спасением для тундры, отметил Кугаевский.