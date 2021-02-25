Иерусалим, , 16:37 — REGNUM Израильские министерства призывают граждан страны держаться подальше от пляжей вдоль побережья Средиземного моря из-за загрязнения после недавнего разлива нефти, передает Times of Israel 25 февраля.

В совместном заявлении министерств здравоохранения, внутренних дел и охраны окружающей среды говорится, что деготь продолжает прибиваться к берегу и что усилия по очистке продолжаются.

Израильтяне не должны посещать пляж Министерства говорят, что они предоставят обновленную информацию о том, когда израильтяне смогут вернуться на пляжи «в соответствии с руководящими принципами Министерства здравоохранения».