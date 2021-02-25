Дзержинск, Нижегородская область, , 16:36 — REGNUM Украинские власти включили в «санкционный список» химический завод «Тосол-синтез трейдинг», расположенный в городе Дзержинске в Нижегородской области. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Теперь предприятию запрещается продавать свою продукцию на Украине или перевозить ее через территорию этой страны, а украинская сторона перестает признавать любые финансовые обязательства перед российским заводом.

Также аналогичные «санкции», которые будут действовать до 2024 года, украинские власти наложили еще на 11 российских компаний.