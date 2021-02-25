Псков, , 16:41 — REGNUM В Псковской области полностью от коронавируса привилось пока 3,5 тыс. человек, это меньше 1% от запланированных 60% населения, после вакцинации которых возникнет коллективный иммунитет.

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Как сообщили 25 февраля в пресс-службе областной администрации, всего с начала массовой вакцинации в регионе было привито 14 820 человек, что составляет 3,9% от запланированных 372,6 тыс. человек на вакцинацию. Полностью, то есть двумя компонентами вакцины, привилось на сегодняшний момент 3534 местных жителя.

«На днях ещё 2600 доз вакцины от COVID-19 поступило в Псковскую область. «Спутник-V» распределен по прививочным пунктам — их в регионе работает 27», — уточнили в обладминистрации.

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