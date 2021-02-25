Москва, , 16:34 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в январе 2021 года увеличилась на 0,1 процентного пункта и по состоянию на 1 февраля составила 23,4%. Такие данные приводит 25 февраля пресс-служба Банка России.

Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, к началу февраля увеличился до 3,200 трлн рублей с 3,191 трлн месяцем ранее.

При этом общий объём рынка российских ценных бумаг вырос до 13,703 млрд рублей с10,669 трлн рублей соответственно.

Напомним, согласно данным Центробанка, за 2020 год чистый приток средств нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды сократился более чем в пять раз и составил $4,1 млрд против $22,2 млрд годом ранее.