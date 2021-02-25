Тамбов, , 16:32 — REGNUM Полузащитник 26-летний Азер Алиев перешел в футбольный клуб «Тамбов». Срок контракта не уточняется. Об этом 25 февраля сообщается на сайте команды.

Ранее спортсмен играл в составе «Енисея» (Красноярск), «Крыльев Советов» (Самара), с 2018 г. — в «Уфе», где провел 51 матч и забил 2 мяча.

В декабре Алиев покинул «Уфу».

Кроме того, по данным «Матч ТВ», к «Тамбову» накануне присоединился полузащитник Кэтэлин Карп.

Спортивный директор Павел Худяков подтвердил, что 27-летний опорник из Молдавии будет дозаявлен за команду. С 2017 г. Карп выступал за «Уфу», которую покинул в январе.

Кстати, «Тамбов» после 19 туров занимает последнее место в таблице ЧР.