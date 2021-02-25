Липецк, , 16:32 — REGNUM В Липецкой области в 2021 году запланирован ремонт 430 километров региональных дорог — рекордный для региона показатель. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, за последние десять лет в регионе за год ремонтировали от 15 до 326 километров дорог.

В общей сложности в 2021 году в порядок должны привести 61 объект. Работы проведут во всех муниципалитетах.

«Объём финансирования дорожного ремонта в Липецкой области ежегодно увеличивается. За последние годы в Липецкой области проложены новые участки автодорог, возведены современные мосты и транспортные развязки. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», — рассказал губернатор Игорь Артамонов.

Продолжится реконструкция региональной трассы Липецк — Данков. Будет сдан четырёхкилометровый участок в районе Новой Деревни и ещё два километра в районе Сухой Лубны. Реконструкция позволит довести трассу до нормативов второй технической категории, расширить проезжую часть, построить переходно-скоростные полосы и заменить конструктивные элементы, чтобы увеличить пропускную способность дороги и обеспечить безопасность участников движения.

Также завершится реконструкция двухкилометрового участка Слепуха — примыкание к автодороге «Большая Боевка — Долгоруково». В Грязинском районе продолжится строительство трассы «Восточный обход промышленной зоны Липецка», на которую было выделено 2,7 млн рублей. Работы на объекте планируют завершить в 2024 году.

На региональных дорогах по программе «Развитие транспортной системы Липецкой области» отремонтируют шесть мостов. Из них три моста ждёт капитальный ремонт: через реку Девица в Усманском районе, через реку Белоколодец в Липецком районе и через реку Пальна в Становлянском районе. Также будут отремонтированы мосты через реку Птань в Данковском районе, через реку Снова в Долгоруковском районе и через реку Холопчик в Тербунском районе. По программе «Уникальные искусственные дорожные сооружения» будут реконструированы мосты в Ельце и в Данкове.

В Липецке начнётся реконструкция улицы 50 лет НЛМК, а в Ельце — улицы Коммунаров. Районам будут предоставлены субсидии на ремонт, асфальтирование и отсыпку дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Всего приведут в порядок 218,6 километра.