Ватикан, 26 февраля, 2021, 00:04 — ИА Регнум. 12 февраля этого года минуло ровно пять лет с момента встречи предстоятелей РПЦ и Ватикана. О том, почему встреча в Гаване, на которую возлагали так много надежд, не привела до сих пор к ощутимым результатам, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Собор Святого Петра. Ватикан

На состоявшейся видеоконференции с участием представителей РПЦ и Ватикана были обсуждены вопросы Церкви в мире, охваченном пандемией. Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион напомнил участникам о принятом в совместном заявлении пункте 17, согласно которому борьба с неравенством должна стать объектом особого внимания Церкви. Но в эпоху пандемии не все утверждения этого пункта соглашения выглядят актуальными, ведь там же идет речь в числе прочего и о перемещении больших масс беженцев, что в условиях эпидемии просто недопустимо.

Тем не менее нынешняя конференция позволила оценить путь, проделанный в воплощении принятого в совместном заявлении Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска в Гаване. И перечень реальных дел оказывается весьма скромным. Какие события мировой политики заставили РПЦ и Ватикан реже вспоминать о взаимодействии и взаимовыручке? Читайте статью Станислава Стремидловского «Ватикан может потерять Россию».