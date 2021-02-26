Минск, 26 февраля, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Любовь белорусского президента Александра Лукашенко к имуществу российских фирм, которое находится на территории Белоруссии, иногда доходит до прямого захвата и отъема. Можно ли уберечь Лукашенко от повторения в дальнейшем таких неблаговидных поступков, задумался постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефтедобыча

Теперь под угрозой оказалась дочерняя структура российской «Транснефти», белорусская УП «Запад-Транснефть». Пока белорусские политики громогласно заявляют о приверженности союзу с Россией, на УП «Запад-Транснефть» была развернута настоящая «проверочная атака» и налоговый пресс, а это нехороший для российского предприятия признак, так и до национализации в пользу Белоруссии недалеко.

«Транснефти» не повезло иметь участок трубопровода, проходящий по территории Белоруссии, так что теперь этот вопрос может стать причиной разбирательства между Россией и Белоруссией. Впрочем, история последних таких разбирательств не лишена примеров, когда Москва прощала Лукашенко подобные шалости с российским имуществом. Только вот аппетиты у бессменного белорусского президента продолжают расти.

Читайте статью Сергея Артёменко «Лукашенко продолжает «отжимать» у России активы: под ударом «Транснефть»».