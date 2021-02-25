Воронеж, , 16:28 — REGNUM Комплекс зданий бывшего «Хлебозавода №1» на улице Фридриха Энгельса в Воронеже не имеет исторической, архитектурной, градостроительной, научной либо художественной ценности в связи с полной физической утратой. Такой вывод содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы, документ опубликован на сайте правительства Воронежской области.

«На момент проведения экспертизы Главный пятиэтажный производственный корпус снесен и представляет собой руины и развалины. Двухэтажный служебный корпус, одноэтажный служебный корпус и дымовая труба также утрачены. Произошла полная физическая утрата объекта и утрата его историко-культурного значения. В связи с полной физической утратой объект не имеет историко-культурной, мемориальной, архитектурной, градостроительной, научно-познавательной, и иной ценности», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, здания бывшего хлебозавода №1, расположенные в самом центре Воронежа, были снесены собственником участка в ноябре — декабре. В числе снесенных объектов комплекса — постройки XIX века, впрочем, на момент сноса не являвшиеся объектами культурного наследия, а лишь обладавшие признаками таких объектов. 4 декабря был выпущен приказ о признании комплекса хлебозавода объектом культурного наследия, хотя фактически признавать было уже нечего.

В феврале суд признал компанию-застройщика, снесшую хлебозавод, виновной в административном нарушении по статье «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и оштрафовал на 750 тысяч рублей.

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