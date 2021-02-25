Москва, , 16:27 — REGNUM Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев избран президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 25 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили в РФС, за Алаева проголосовали 19 представителей клубов ФНЛ. Исполнявший обязанности главы ФНЛ Иван Шабанов набрал три голоса.

Ранее Алаев сообщал о намерении выставить свою кандидатуру на выборы президента ФНЛ.

«У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. … ФНЛ — базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнёрами и самыми разными аудиториями», — отметил Алаев.

Таакже, по его словам, у РФС есть успешная практика в маркетинговой работе, сформирована эффективная управленческая команда.