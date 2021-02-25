Навлинский район, , 16:30 — REGNUM Мусоровоз застрял в снегу в посёлке Синезёрки Навлинского района Брянской области. Спасательная операция растянулась на три дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области «Чистая планета».

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Грузовик провалился в снег на въезде в посёлок. Дорогу, где 23 февраля застрял мусоровоз, расчистили накануне, однако вытащить спецтехнику краном, прибывшим на место происшествия, так и не смогли — у него провалились упоры. Сейчас грузовик пытаются «спасти» два трактора.

«Пока эта машина утопает в снегу, мы уже второй день задействуем для вывоза отходов резервную технику и надеемся, что она не застрянет. Иначе забирать мусор с контейнерных площадок и районов области, которые обслуживает наша транспортная компания, просто будет не на чем», — объяснил директор компании-перевозчика отходов ООО «Чистый город» Александр Невоя.

Обильные снегопады прошли в Брянской области 12−13 февраля.