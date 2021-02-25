Москва, , 16:24 — REGNUM В Москве иностранец приговорен судом к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта и пропаганду идеологии «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 25 февраля региональное управление ФСБ.

Иностранец готовил теракт в столице России и пытался вовлечь в свою деятельность жителя Калужской области.

Сотрудники УФСБ России по Калужской области выяснили, что не имеющий российского гражданства житель Москвы готовится к «совершению террористического акта на территории столицы», а также публикует в мессенджерах материалы, оправдывающие боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых 3 года — с отбыванием в тюрьме и 9 лет — в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении ФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

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