Москва, 25 февраля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Объём международных резервов по состоянию на 19 февраля составил $585,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

На 12 февраля международные резервы страны составляли $591,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $5,8 млрд, или на 01%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало февраля в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $441,37 млрд, специальные права заимствования — $7 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,53 млрд, монетарное золото — $136,78 млрд.