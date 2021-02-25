Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге 84 дома остались без тепла из-за аварии на трубопроводе в Московском районе города. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе администрации Московского района.

Утром 25 февраля специалисты приступили к ликвидации дефекта по адресу Варшавская улица, 37/1. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 06:30 мск в пятницу, 26 февраля.

Отметим, в зоне отключения оказались 84 дома расположенных на улицах Варшавской, Бассейной, Фрунзе, Победы, Гастелло, Ленсовета и Московском проспекте.