Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM В Екатеринбурге общественный транспорт перевёз в 2020 году на 33% пассажиров меньше, чем в 2019 году. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга по экономике Андрей Корюков.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, такие цифры чиновник назвал на межведомственном совещании в мэрии.

Корюков добавил, что финансовую поддержку в пандемию оказывали не только муниципальным, но и частным перевозчикам. «За 2020 год транспортным предприятиям выплачено 324,1 миллиона рублей», — уточнил заместитель мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Екатеринбург. Чиновник никак не затронул тему возможного строительства второй ветки метро, в которой нуждается город.

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