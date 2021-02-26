Киев, 26 февраля, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В феврале Евросоюз опять обрадовал Украину. Как ему это удалось и почему из этих регулярных радостей никак не может получится ничего путного, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхлоп

Заявление Европарламента о том, что Украина все еще не теряет права ассоциироваться с ЕС, вызвало бурю эмоций среди тех украинских политиков, для которых процесс «ассоциации Евросоюза и Украины» служит источником их политического существования. Понятна радость что «зеленских», что «порошенковских» пропагандистов, не устающих доказывать, что Украина одной ногой уже почти там, где и планировалось.

Только вот, говоря о мнении самого Евросоюза об Украине, эти политики обычно забывают указать, что процесс вступления в ЕС обусловлен для Украины решением более сотни задач, часть из которых, очевидным образом, нерешаемые. Так что «ассоциироваться с ЕС» Украина может сколь угодно долгое время, так никогда и не увидев конца этого процесса, на радость маленькой кучке сидящих у власти профессионалов, которых как раз все устраивает. Лишь бы «вступление в ЕС» тянулось бесконечно долго. Читайте статью Андрея Ганжи «Компонент «стыда» в украинском «кейсе»».