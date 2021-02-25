Москва, , 16:22 — REGNUM Нидерландский форвард Квинси Промес подписал контракт с футбольным клубом «Спартак» (Москва). Соглашение рассчитано на 3,5 года. Об этом 25 февраля сообщается на официальном сайте команды.

Ранее «Спартак» объявил о переходе спортсмена из «Аякса» (Амстердам). Сумма трансфера — 8 млн евро, с учетом бонусов — 11 млн евро.

Сам 29-летний игрок признался, что «Спартак» в его карьере занимает особенное место:

«Всю карьеру я играл в красно-белом. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное».

Промес уже выступал за красно-белых в 2014—2018 гг. Тогд он с командой стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В этом сезоне футболист принял участие в 25 матчах за «Аякс», забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.