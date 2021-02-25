Москва, , 16:21 — REGNUM Потенциальные участники исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» проходят медицинские исследования. Об этом 25 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

В штабе напомнили, что «Спутник Лайт» отличается от других вакцин тем, что для его применения требуется только одна прививка.

«За состоянием здоровья участников исследования будут следить врачи посредством телемедицинских технологий и очных приемов», — рассказали авторы сообщения.

Также уточняется, что добровольцы будут следить за своим самочувствием и вести дневник в мобильном приложении.