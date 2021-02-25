Соль-Илецк, Оренбургская область, , 16:18 — REGNUM В Оренбургской области возле села Тамар-Уткуль Соль-Илецкого городского округа медики не смогли добраться на машине скорой помощи до пожилой пациентки, которой требовалась госпитализация. Пришлось использовать сани и снегоход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, участок дороги, ведущий в СНТ «Дружба», оказался заметен снегом. Пожарно-спасательная часть предоставила медикам снегоход с металлическими санями.

На снегоходе фельдшера довезли до дачного дома, где находилась нуждавшаяся в госпитализации пожилая женщина. После оказания первой медицинской помощи пенсионерку на санях, прицепленных к снегоходу, доставили до автомобиля скорой помощи. В настоящий момент женщина доставлена в Соль-Илецкую городскую больницу.