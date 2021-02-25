Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM «Ночь музеев-2021» в Екатеринбурге посвятят юбилею данной акции в городе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Организаторы планируют отметить 15-летие проекта в Екатеринбурге. «Именно юбилей станет главной темой мероприятия в 2021 году», — сообщили в мэрии. Также в городе посвятят музейные экспозиции науке и медицине.

Заявки от площадок принимаются с 19 февраля по 12 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году проект проводили два раза в дистанционном формате.

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