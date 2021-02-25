Тюмень, , 16:14 — REGNUM В правительстве Тюменской области департамент труда и занятости населения возглавил Александр Сидоров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Распоряжение о назначении подписано губернатором Тюменской области Александром Моором 25 февраля 2021 года.

Александр Сидоров родился в 1982 году в Тюмени. Окончил в 2004 году Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Прошёл путь от юрист-менеджера до заместителя руководителя юридической службы Областного фонда развития жилищного строительства Тюменской области. Затем был заведующим сектором аналитики управления законопроектных работ главного правового управления регионального правительства. С 2015 года трудился в департаменте потребительского рынка и туризма области, с января 2020 года возглавлял данное ведомство.