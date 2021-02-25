Джакарта, 25 февраля 2021, 16:11 — REGNUM Полиция провинции Центральный Сулавеси расследует инцидент, связанный с оползнями, которые привели к жертвам на незаконной золотодобывающей шахте в деревне Буранга, сообщает CNN Indonesia.
«Мы еще расследуем это событие после завершения эвакуации тел из-под завалов», — заявили в полиции провинции Центральный Сулавеси.
Полиция расследует незаконную добычу золота и конфисковала всё оборудование.
Спасатели обнаружили 23 пострадавших в результате оползня. Выжили 16 человек, 6 погибли, один числится пропавшим без вести.
Поиск пострадавших при оползнях продлится семь дней.
Как сообщало ИА REGNUM, процесс эвакуации пострадавших золотоискателей в деревне Буранга в провинции Центральный Сулавеси продолжается.
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