Луганск, , 16:11 — REGNUM Ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР при обстреле населённого пункта Нижнее Лозовое со стороны украинских формирований, сообщает 25 февраля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел ВСУ осуществили сегодня, 25 февраля, в 13:40 мск с направления населённого пункта Луганское (Украина).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 февраля, ВСУ обстреляли мирного жителя ДНР. Мужчина получил ранение. Днём ранее украинскими боевиками был ранен другой мирный житель ДНР.

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