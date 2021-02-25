Белград, , 16:10 — REGNUM Брюссель и Вашингтон готовят список конкретных ожиданий от сербской стороны в процессе урегулирования косовского вопроса. Об этом 25 февраля пишет сербское издание Vecernje novosti со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

Издание пишет, что эти требования будут отправлены государственному руководству Сербии скорее всего в форме документа non paper. Содержание документа недвусмысленно даст Белграду понять, что он должен взять на себя обязательство признать независимость Косово, и это, по словам источника, будет «второй частью поздравления, которое по случаю Дня государственности Сербии направил президент США Джо Байден».

Отправке документа, как ожидается, будут предшествовать визиты в Сербию европейского посредника в диалоге Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и заместителя помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Мэттью Палмера.

Напомним, что президент США Джо Байден в начале февраля направил поздравление президенту Сербии Александру Вучичу, в котором выразил готовность помочь Белграду и Приштине достичь взаимно приемлемого соглашения по Косово и Метохии, «уважая при этом территориальную целостность обоих государств».