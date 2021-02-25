Гватемала, 25 февраля 2021, 16:09 — REGNUM В Гватемале зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Республики Гватемала. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении.
Таким образом, Гватемала стала 37-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину.