Москва, , 16:08 — REGNUM В России в 2021 году, скорее всего, закроется даже больше компаний, чем каждая десятая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил гендиректор международной сети интерактивных развлечений Владимир Жиганов.

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«Существует заблуждение о том, что как только завершится локдаун, все двери откроются и спрос сразу восстановится, — сказал Жиганов. — К сожалению, это так не работает. Кризис отличается накопительным эффектом — чем дольше длится локдаун, тем более отрицательные последствия ощутят компании после открытия. Сейчас все обязательства между бизнесами вернулись на круги своя, а выручка — нет. Поэтому многие компании ощущают ухудшение финансового положения».

На падение выручки, как пояснил Жиганов, так же влияют изменившиеся во время пандемии паттерны поведения людей — привычки экономить, переход на домашнее питание и т. д.

«Закроется ли каждая десятая компания? Скорее всего, закроется, и, возможно, таких компаний будет больше. В 2021 году выживут те компании, которые не станут ждать, что рынок вернется на уровень 2019 года, а адаптируются к текущим реалиям и начнут с ними работать — менять бизнес-процессы, продуктовую линейку, адаптировать свои услуги, — сказал Жиганов. — Сферу развлечений однозначно ждет серьезная трансформация — уйдут средние игроки. К основным постпандемийным трудностям можно отнести неготовность компаний к удаленной работе, к новым бизнес-процессам и новым методам подбора и адаптации кадров. Проблема кадров сейчас касается всех компаний, в том числе и крупных. Она связана с тем, что во многих компаниях проходят большие сокращения и на рынок выплескивается море соискателей, среди которых большой процент дешевых псевдоспециалистов».

По словам Жиганова, у компаний может появиться большой соблазн оптимизировать свои расходы на зарплаты и взять некомпетентных людей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в России в 2021 году может закрыться каждое десятое предприятие.

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