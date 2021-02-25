Оренбург, , 16:07 — REGNUM В Оренбурге от пищевого отравления в гимназии № 1 пострадали 25 человек: 21 ребенок и четверо взрослых, сообщили 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM уточненные данные в Управлении Роспотребнадзора.

Напомним, жалобы на тошноту, рвоту, диарею и температуру среди гимназистов появились 18 февраля после школьного обеда. На 19 февраля было зафиксировано 16 случаев отравления среди школьников и один у педагога.

Четырем детям потребовалась госпитализация. В настоящее время все они выписаны в связи с выздоровлением.

По результатам эпидрасследования у всех заболевших выявлен норовирус. Надзорное ведомство готовит материалы для административных дел в отношении комбината школьного питания и гимназии.

С 19 по 23 февраля образовательное учреждение находилось на карантине. Гимназистов перевели на дистант.

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