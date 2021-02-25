Липецк, , 16:03 — REGNUM Жители Липецкой области высказали своё мнение об общественных пространствах, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, голосование проходило на официальных площадках областной администрации и в социальных сетях.

На голосование были вынесены парки Победы в Липецке и Данкове, центральный городской пляж в городе Грязи и сразу несколько елецких объектов — старинный Петровский парк, парк 40-летия Октября и скверы имени Бунина и имени Соломенцева. В числе остальных 245 общественных пространств и 130 дворов они были благоустроены в 2019 и 2020 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

По словам губернатора Артамонова, большинство проголосовавших сочли лучшим общественным пространством, благоустроенным в рамках федерального проекта, центральный городской пляж в городе Грязи. Второе место занял Парк Победы в Липецке, третье — Петровский Парк в Ельце.

В конце апреля жители региона приступят к выбору территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосовать за общественные пространства будут жители Липецка, Ельца, Грязей, Усмани, Данкова, Чаплыгина, Лебедяни и Задонска на общероссийской платформе для онлайн-голосования.

«Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо. Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь», — прокомментировал Игорь Артамонов.