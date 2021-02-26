Москва, , 04:51 — REGNUM Заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности отказаться от контактов с Евросоюзом, если тот продолжить себя неправильно вести, ставит сразу несколько вопросов. Почему именно сейчас настало время для такого высказывания, какие условия указал Лавров для перехода к столь решительному шагу, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем Mid.ru

В неудаче дипломатического вояжа главы МИД Евросоюза Жозепа Борреля виновато несколько обстоятельств, но жесткий ответ Лаврова, предназначавшийся его ЕСовскому коллеге, может нести и более развернутый смысл. Действительно, стремление России «в Европу», так же, как конфликты, из этого стремления вырастающие, коренятся в глубине русской истории.

А сейчас, учитывая возросшее желание Европы поучать Россию демократии и правам человека, был бы хороший повод поставить Европу на место. Читайте статью Игоря Юдкевича «Любовь, похожая на сон: Россия просыпается от Европы?».