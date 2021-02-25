Навлинский район, , 16:13 — REGNUM Виновным в хищении имущества с использованием служебного положения признан начальник участка строительных работ на автодороге М-3 «Украина» в Навлинском районе Брянской области. Дорожник незаконно продал четыре машины асфальтной крошки, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Летом 2020 года на участке федеральной трассы начался ремонт дорожного полотна. Работники фрезеровали покрытие, полученный таким образом асфальтобетонный гранулят начальник участка дал указание продать. В общей сложности со стройки исчезли четыре машины асфальтной крошки объёмом 35,84 кубометров, принадлежащие АО «Орёлдорстрой».

Суд назначил мужчине штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.