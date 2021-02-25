Салехард, , 16:01 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске появились девять низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Новые автобусы Ноябрьска Пресс-служба губернатора ЯНАО

Транспорт закуплен в рамках госпрограммы ЯНАО «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014−2024 годы» за счёт регионального бюджета. Для заправки новых автобусов используется мобильная газозаправочная станция, предоставленная компанией ООО «Газпром газомоторное топливо». Станцию будут заполнять топливом в Сургуте до момента постройки в Ноябрьске автомобильной газонаполнительной станции.

На Ямале автобусы на газомоторном топливе уже используются в Надымском районе, Новом Уренгое и Салехарде. Там же построены четыре газонаполнительные компрессорные станции.