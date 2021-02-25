Москва, , 16:48 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу со спецпредставителем по приднестровскому урегулированию председателя ОБСЕ Томасом Майр-Хартингом. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Подробно обсуждены ситуация, сложившаяся в процессе приднестровского урегулирования в 2020 году, перспективы продвижения тактики «малых шагов» во взаимодействии между Кишиневом и Тирасполем», — говорится в сообщении от МИД России.

Сообщается, что российская сторона подтвердила готовность принимать участие в качестве страны-гаранта в урегулировании конфликта. На встрече также присутствовали посол Швеции в России Малена Мард и руководитель миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх.

Стоит отметить, что ранее посол Украины в Молдавии Марк Шевченко сообщил молдавскому министру иностранных дел Аурелию Чокою, что с 1 сентября Киев запретит въезд на территорию страны автомобилей с приднестровскими номерами. Это было сделано в рамках украинско-молдавских договоренностей.