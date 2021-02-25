Нижний Новгород, , 15:59 — REGNUM Из-за резкого скачка напряжения вышла из строя почти вся бытовая техника сразу в 426 квартирах в микрорайоне «Верхние Печеры» в Нижнем Новгороде. Также вышли из строя лифты в четырех десятиэтажных домах, пишут местные СМИ.

По словам пострадавших нижегородцев, инцидент произошел накануне, 24 февраля, ранним утром, когда в электросети вместо 220 вольт стал поступать ток напряжением свыше 380 вольт.

Причиной произошедшего, по предварительной информации, стало отгорание нуля на трансформаторной подстанции.

Также стало известно о том, что работникам аварийной бригады не сразу удалось попасть на подстанцию, поскольку все ее двери оказались под завалом снега, который достигал 70 — 80 сантиметров.

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