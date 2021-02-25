Москва, , 15:59 — REGNUM С сегодняшнего дня, 25 февраля, в Россию запрещено ввозить живую птицу, а также птицеводческую продукцию из Эстонии. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

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Временный запрет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела «в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц».

«Аналогичный запрет с 20 февраля распространяется в отношении административной территории Швеции — лёна Вестра-Геталанд», напомнили в ведомстве.

Кроме того, с этой же даты ограничен импорт таких подконтрольных товаров из районов Меркиш-Одерланд и Пригниц (федеральная земля Бранденбург) Германии.

В службе уточнили, что временный запрет на ввоз в Россию из этих стран и административных территорий распространяется на живую птицу, инкубационные яйца, мясо птицы, готовую мясную птицеводческую продукцию, а также корма и кормовые добавки для птиц. Исключение составляют товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.

Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы.