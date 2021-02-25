Луганск, 25 февраля 2021, 16:03 — REGNUM Украинские формирования, нарушив режим прекращения огня, ранили военнослужащего Народной милиции (НМ) ЛНР. Об этом написал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 25 февраля в своём Telegram-канале.
Он отметил, что военнослужащего ранил снайпер, который стрелял со стороны населённого пункта Луганское в сторону посёлка Нижнее Лозовое.
Напомним, в результате обстрела населённого пункта Еленовка, расположенного к югу от Донецка, повреждены два дома.
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