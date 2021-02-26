Москва, 26 февраля, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Минский процесс в отношении прекращения гражданской войны на Украине «завис» в положении, из которого не видно выхода. Чем может быть заменен зашедший в тупик формат решения украинской проблемы, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь, площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума

Если присоединение Крыма к России было проведено по всем правилам, принятым в международной практике, то с ЛДНР дело обстоит намного сложнее. Как минимум речь не идет об автономиях, что в случае с Крымом позволило провести законный референдум. Но попытки решить судьбу народных республик путем капитуляции их перед Украиной также никакой здравомыслящий человек приемлемыми не назовет.

Значит, рано или поздно наступит время применить другой способ решения проблемы, путь, который заменит исчерпанный Минский процесс. Может быть, этим путем станет проект «Новороссия», способный объединить сохраняющее русский культурный код население Юга и Востока Украины?

Читайте статью Александра Халдея «Нужна ли России альтернатива Минскому процессу».