Санкт-Петербург, 25 февраля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Обвиняемой в убийстве украинского музыканта Александра Юшко, больше известного под псевдонимом Энди Картрайт, гражданке России Марине Кохал продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом 25 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

ОПС СПб

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, сроком по 30 апреля.

«Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру», — отметили в суде.

Как уточнила корреспондентуИА REGNUM один из адвокатов Кохал Ирина Скурту, защиту ознакомили с результатом второй экспертизы, которая, как и первая, оказалась «пустой» и не показала, от чего скончался 30-летний мужчина.

«Следствие объяснило свое ходатайство о продлении срока содержания под стражей необходимостью получения результатов трех новых экспертиз», — пояснила адвокат.

Отметим, что они будут проводиться в Военно-медицинской академии им. Кирова. Защита обвиняемой опасается, что за неимением очевидных доказательств их подзащитную могут держать в СИЗО «бесконечно».