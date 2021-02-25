Архангельск, , 15:58 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 20 394 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Цыбульский.

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Он также сообщил, что вакцину начали поставлять в отдаленные деревни региона. Для соблюдения необходимого температурного режима медики используют мобильные холодильники.

«Благодаря встроенным аккумуляторам холодильники могут автономно работать до шести часов, температура внутри — 20», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся более четырех тысяч человек.