Нур-Султан, 25 февраля 2021, 15:57 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил начать поэтапное внедрение национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека. Об этом он заявил 25 февраля на заседании совета общественного доверия.
Глава государства отметил, что международные стандарты необходимо применять для защиты прав человека в Казахстане. Токаев напомнил, что существует 14 глобальных индикаторов соблюдения прав человека.
Все эти критерии разработаны управлением верховного комиссара ООН по правам человека. Президент предложил внедрить национальные индикаторы на их основе.
Ранее Совет по правам человека ООН вынес 245 рекомендаций для улучшения ситуации по защите прав человека в Казахстане. Власти республики приняли 214 рекомендаций, 31 рекомендация принята к сведению.