Москва, , 03:02 — REGNUM Вопрос об использовании в России плавучих домов — хаусботов — выглядит интересным, но вряд ли приведет к масштабным улучшениям ситуации с жильем. А вот что происходит в массовом секторе индивидуального жилья, рассказывает редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

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Плавучее жилье, хотя и неплохо зарекомендовавшее себя в странах с теплым климатом, в России привлечет, вероятно, только состоятельных покупателей, привлеченных экзотикой. А вот тему частного сектора необходимо поднимать и находить решения накопившихся в связи с ним проблем. И в центрах городов, и на их окраинах, и загородные СНТ буквально обделены административным вниманием, а все трудности мужественно и стойко преодолеваются жителями.

Тем не менее, есть неотменяемые нужды, решать которые нужно, а решить частными или местными коллективными усилиями не получится. Речь идет о развитии инфраструктуры, коммуникаций, общественного транспорта. Частный сектор в центрах городов требует аккуратного и вдумчивого, а не «пожарного» во всех смыслах, расселения. А загородный, СНТ, наконец-то должен получить заботу государства, не получаемую с давних уже советских времен. Читайте статью Евгения Цоца «Частный сектор и СНТ — чёрная дыра городов России».