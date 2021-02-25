Москва, , 15:56 — REGNUM Рубль днем 25 февраля торгуется смешанно в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUMстарший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Новостной поток сегодня спокойный: нефть стабилизировалась около $67,20 за баррель и может балансировать в пределах $66,50−68,00, что очень комфортно для сырьевого рубля.

Геополитический фон сглаженный, а американская валюта продолжает отступать на мировом валютном рынке.

Доллар торгуется на валютной секции Московской бирже по 73,71 руб. и может зависнуть на время в рамках 73,25−73,75 руб. Евро стоит 90,14 руб., сохраняя за собой комфортные границы колебаний 89−91 руб.

Может ли «американец» пробить вниз 73,00 руб. Теоретически, да, поскольку биржевая волатильность достаточно сильна. Однако такое движение нецелесообразно для российской экономики и финансовой системы в их текущих состояниях.

Выходить из рецессии легче с ослабленным рублем, однако российская валюта пока сохраняет за собой потенциал для заметного роста», — считает эксперт.

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