Минск, , 15:56 — REGNUM Освободительный поход Красной Армии, начавшийся 17 сентября 1939 года и завершившийся воссоединением Западной Белоруссии и Западной Украины с БССР и УССР, по мнению белорусских экспертов, является лучшим поводом для установления нового государственного праздника — «Дня народного единства». Такого мнения придерживается, в частности, придерживается декан факультета философии и социальных наук Белгосуниверситета, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин.

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«Если говорить о Дне народного единства, то лучше даты не придумаешь, — сказал Гигин, выступая на белорусской FM-радиостанции «Альфа Радио». — Это день, который гражданами Западной Белоруссии воспринимался однозначно как освобождение. Факт воссоединения белорусского народа в едином государстве воспринимался как праздник».

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Печатный орган администрации президента Белоруссии — газета «СБ.Беларусь сегодня» (переименованная пару лет назад «Советская Белоруссия») отметила: «Эксперт также подчеркнул, что с установлением праздника 17 сентября в стране будут отмечаться три важные государственные даты, связанные с Великой Отечественной или Второй мировой войной. Это 17 сентября, 3 июля и 9 мая. По мнению Гигина, этот факт подчеркивает значение данной войны для нашего народа».