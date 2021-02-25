Минск, , 15:53 — REGNUM Новый государственный праздник в Белоруссии — «День народного единства» — исторически связан с событиями, начавшимися 17 сентября 1939 года, по итогам которых произошло воссоединение Западной Белоруссии с БССР. Поэтому гражданам постсоветской республики необходимо проголосовать за дату нового праздника, заявил 25 февраля ректор Академии управления при президенте Белоруссии Вячеслав Данилович.

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«День народного единства, на мой взгляд, нужно связать с событиями осени 1939 года, когда 17 сентября начался поход Красной армии в Западную Белоруссию и Западную Украину. Это положило начало ликвидации исторической несправедливости в отношении белорусского и украинского народов, связанного с Рижским мирным договором, который фактически разделил нашу страну и народ на две части. События осени 1939 года имеют огромное значение для истории Белоруссии и особенно для истории белорусской государственности. 14 ноября 1939 года процесс воссоединения белорусского народа завершился. Верховный Совет БССР принял решение о присоединении к республике Западной Белоруссии. И с этого момента белорусы стали жить в одном государстве — Белорусской Советской Социалистической Республике», — сообщил государственному информагентству БелТА ректор АУ.

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Данилович подчеркнул: «Эти события наиболее подходят для установления Дня народного единства. Это сыграет очень важную роль, потому что мы продемонстрируем, насколько важны эти события для истории белорусского народа и государственности. В то время белорусы Восточной и Западной Белоруссии выступали за это воссоединение, приветствовали его. И такое решение приняло Всебелорусское собрание Западной Белоруссии, которое состоялось 28−30 октября в Белостоке и на которое были избраны представители различных социальных слоев, групп населения Западной Белоруссии. Подавляющее большинство этих представителей высказались за воссоединение Западной Белоруссии с БССР. Это было волеизъявление народа».

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По мнению ректора, гражданам необходимо принять активное участие в опросе по определению даты «Дня народного единства». Данилович сказал: «Это очень важно, потому что этот день касается всех граждан. Установление такого дня поспособствует, с одной стороны, сохранению объективной исторической памяти о знаковых событиях в жизни нашего народа и государства. С другой стороны, это необходимо в современных условиях информационной гибридной войны, когда пытаются фальсифицировать и исказить исторические события. И в первую очередь попыткам фальсификации подвергаются как раз события Второй мировой и Великой Отечественной войны, которые имели огромное значение для белорусского народа. Я считаю, что у нас есть все необходимые исторические, научные обоснования для того, чтобы установить День народного единства в нашей стране».

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