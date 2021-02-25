Москва, , 15:52 — REGNUM Отложить внедрение нового порядка техосмотра было единственно правильным решением, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«В противном случае неминуемый коллапс с 1 марта был бы фактически повторением позора с маркировкой лекарств. Вряд ли кто-то забыл, как в разгар пандемии из-за откровенной «сырости» и неготовности системы маркировки пустели аптечные полки, а люди оставались без медицинских препаратов, которыми в то же самое время были буквально завалены склады», — рассуждает Нилов в ТГ-канале.

Так что не о минимизации рисков правильнее сейчас говорить, а о максимизации пользы от того самого недавнего урока с маркировкой, делает он вывод.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости отложить новый порядок технического осмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября 2021 года. Новые правила предполагали, в частности, фотофиксацию техосмотра.

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