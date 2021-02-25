Москва, , 15:51 — REGNUM В перспективе транспортировка сжиженного природного газа может оказаться намного дешевле, чем трубопроводного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера России Александра Новака, который сказал, что рынок сжиженного природного газа к 2050 году в мире может вырасти более чем в два раза и, более того, что доля СПГ в общемировой торговле превысит долю трубопроводных поставок.

«Я думаю, что это действительно перспективный рынок, но насколько он вырастет к 2050 году, знать никто не может, — сказал Дзарасов. — Есть только предположения. И такие прогнозы высказываются только для того, чтобы повлиять на общественное мнение в интересах той политики, которую отстаивают авторы таких прогнозов. [Слова Новака] это еще одно проявление нашей ориентации на экспорт природных ресурсов. И вывоз газа — это один из примеров того, какое незавидное положение периферии или полупериферии заняла наша страна при капитализме в мировой экономике».

Что касается конкуренции трубопроводного газа и сжиженного, то, как заявил Дзарасов, есть прогнозы, что транспортировка СПГ станет гораздо дешевле.

«И в перспективе это может оказаться дешевле, чем трубопроводная система. Трубопровод — это очень дорогостоящая вещь. Его ведь не только надо проложить. Его состояние надо поддерживать. А вдоль трубы надо обязательно проложить дорогу. Чтобы любая точка трубопровода была доступна для диагностики и ремонта. В копеечку обходится и содержание компрессорных станций», — подчеркнул Дзарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что газ — это наиболее перспективный и экологичный вид углеводородного топлива, запасы которого в России одни из самых больших в мире.

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