Москва, , 15:51 — REGNUM В преддверии выборов в Госдуму — самая актуальная тема, и самая болезненная для российских граждан — это пенсионная, заявила корреспонденту ИА REGNUMоснователь и руководитель консалтингового агентства «ОдинГрад» Елена Одинцова.

«Предлагались различные варианты, в том числе увеличить размер взносов с работающих. Сейчас же активно обсуждается введение так называемых «корпоративных» пенсий.

С точки зрения будущих и действующих пенсионеров идея очень привлекательная — отработал, тебе и государство заплатило по итогу всей трудовой деятельности, и еще последний работодатель будет приплачивать.

Но с другой точки зрения, текущие пенсионные взносы платит работодатель из своего собственного кармана, успокаивая тем, что экономит 20% с этих взносов по налогу на прибыль, упрощенец — 15%. Взносы и так единственная причина серых зарплат в стране.

Освободи работодателя от взносов (за редким исключением обоснованных, например, от несчастных случаев) и все работодатели начнут выплачивать реальные заработные платы.

А тут еще предлагается ввести пенсии сотрудникам из того же кармана?! Вряд ли предприниматель на это пойдет.

Крупные компании из группы макробизнеса может и выплачивают сотрудникам дополнительный пакет — бонусы и т. д и прибавят к этому пенсионные, но большая часть бизнеса — это средние и микро — предприятия будут всячески уходить от этого.

Пенсионерам сейчас трудно устроится на хорошую работу, а с введением корпоративных пенсий трудно будет вдвойне.

Да и правительство не пойдет на введение обязательных подобных мер, так как придется доплачивать бизнесу и разделять с ними бремя.

Проблема ПФР в недофинансировании — текущие работающие не могут обеспечить текущим пенсионерам достойную пенсию в силу серости доходов работающих. Взносы платятся с МРОТ плюс некий процент доведения зарплаты до рынка, остальные доходы скрываются или маскируются.

Как ни странно, снижение взносов или изменение подхода к взносам приведет к увеличению отчислений. Хороший пример самозанятые, отчисляющие 4−6% налогов покрывающих все взносы, а работодатель платит чаще выше зарплаты штатного персонала», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсию от работодателя дополнительно к государственной хотят получать большинство работающих жителей России (84%).

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