Киев, , 16:31 — REGNUM Правоохранительные органы Украины не будут пересматривать закрытые уголовные дела, в которых фигурировал сын президента США Джозефа Байдена Хантер Байден. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью изданию The Independent.

Она рассказала, что прокуроры полностью выполнили свою работу, рассмотрев эти дела.

«Я не вижу оснований сейчас начинать это снова», — добавила Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что поддерживает политику невмешательства Украины в американские выборы, а также подчеркнула, что не хочет комментировать международную политику.

Напомним, ранее на Украине были закрыты два уголовных дела, в которых фигурировал президент США Джозеф Байден и бывший президент Украины Пётр Порошенко. Политиков заподозрили во вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом свидетельствовали аудиозаписи, опубликованные депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом.

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